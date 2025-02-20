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لتهريب المخدرات.. اكتشاف نفق بين المغرب وإسبانيا (صور)

01:23 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اكتشاف نفق بين المغرب وإسبانيا
  • عرض 4 صورة
    اكتشاف نفق بين المغرب وإسبانيا
  • عرض 4 صورة
    اكتشاف نفق بين المغرب وإسبانيا
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وكالات

تمكنت الشرطة الإسبانية، من اكتشاف نفق سري يمتد بين الأراضي المغربية وجيب سبتة الإسباني، والتي رجحت أنه كان يستخدم لتهريب الحشيش.

وقالت الشرطة الإسبانية، إن النفق، الذي يبلغ طوله عشرات الأمتار ويمتد على عمق 12 مترا تحت الأرض، تم العثور عليه خلال تفتيش مستودع في منطقة صناعية داخل سبتة.

ووفق بيان الحرس المدني الإسباني، فإن النفق "ضيق ومدعم بالخشب"، ما يشير إلى احتمال استخدامه لنقل المخدرات بين البلدين.

ويبلغ طول النفق نحو 50 مترًا، وقد يكون أطول من ذلك، حيث لم يتم تحديد نقطة نهايته بدقة بعد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وجاء هذا الاكتشاف ضمن حملة أمنية تستهدف عصابات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات إلى إسبانيا باستخدام الشاحنات.

وأسفرت العملية، التي استمرت ثلاثة أسابيع، عن اعتقال 14 شخصا، بينهم شرطيان، إضافة إلى ضبط ستة آلاف كيلوغرام من المخدرات.

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الشرطة الإسبانية إسبانيا المغرب
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