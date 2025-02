رجل أسترالي يعثر على أكثر من 100 ثعبان سام في حديقة منزله (فيديو)

(وكالات)

تفاجأ رجل أسترالي يعيش في العاصمة سيدني بالعثور على أكثر من 100 ثعبان أسود سام ذات بطن أحمر تخرج من تربة حديقته الخلفية، في مشهد صادم أثار دهشته.

وقال الرجل، ويدعى ديفيد دين، إن زوجته هي من اكتشفت الأمر، بعد أن لاحظت وجود عدد كبير من الثعابين متجمعة في مكان واحد.

OMG, 102 nope ropes 😱



Reptile Relocation Sydney in Australia were called out to remove some red-bellied black snakes sighted on a mulch pile at a property in Horsley Park. Over the past two weeks, the homeowners had spotted a few redbellies coming and going from the pile, with… pic.twitter.com/QsXe74QapA