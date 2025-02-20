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رجل أسترالي يعثر على أكثر من 100 ثعبان سام في حديقة منزله (فيديو)

12:57 م الخميس 20 فبراير 2025

ارشيفية ثعابين

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(وكالات)

تفاجأ رجل أسترالي يعيش في العاصمة سيدني بالعثور على أكثر من 100 ثعبان أسود سام ذات بطن أحمر تخرج من تربة حديقته الخلفية، في مشهد صادم أثار دهشته.

وقال الرجل، ويدعى ديفيد دين، إن زوجته هي من اكتشفت الأمر، بعد أن لاحظت وجود عدد كبير من الثعابين متجمعة في مكان واحد.

وأضاف: "بحثت زوجتي عبر موقع جوجل عن سبب هذه الظاهرة، واتضح أن الثعابين السوداء تتجمع عند الولادة، حيث كانت إناثًا حوامل تستعد لوضع صغارها".

وتمكن خبير زواحف من استعادة 5 ثعابين بالغة و97 ثعبانًا حديث الولادة، لكن الموقف لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ أنجبت إحدى الثعابين الحامل المزيد من الصغار أثناء عملية الإزالة، ليزداد عدد الثعابين المكتشفة في الحديقة.

ويؤكد خبراء الزواحف أن هذه الثعابين سيتم نقلها إلى حديقة وطنية، حيث سيتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية بعيدًا عن المناطق السكنية.

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