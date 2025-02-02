الرئيس الجزائري: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل باليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية

وكالات

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى حوار مع صحيفة "لاوبنيون الفرنسية"، تطرق خلاله إلى الحديث عن عدة موضوعات أبرزها القضية الفلسطينية والعلاقات مع فرنسا.

وخلال الحوار، أكد الرئيس الجزائري استعداده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نفس اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة.

وأشار البيان، إلى أن تبون حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه بصدد ارتكاب خطأ فادح فيما يخص قضية الصحراء الغربية.

وأكد تبون، أن لا نية لديه للبقاء في السلطة، مشددا على أنه سيحترم الدستور الجزائري.