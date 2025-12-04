إسرائيل تشن غارات جوية على جنوبي لبنان.. فيديو وصور

فيضانات مدمرة في آسيا.. بحث يائس عن ناجين وأكثر من 1000 قتيل (فيديو وصور)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، غارات جوية على بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان ومنطقة الشعرة-جنتا في بعلبك شرقي البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل وبلدة المجادل جنوبي لبنان.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال، إنه شن هجومًا على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، لافتا إلى أن قواته ستواصل العمل على إزالة أي تهديدات لإسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن وجود مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنذارًا بإخلاء عدة مباني في قرى جنوب لبنان تحسبًا لاستهدافها.

وفي تدوينة على منصة أكس، قال أدرعي، إن قوات الاحتلال ستهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مختلف مناطق الجنوب اللبناني.

وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال من سكان مبانٍ محددة في قريتي جباع ومحرونة مغادرتها فورًا من أجل استهدافها.