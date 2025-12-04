مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من قطاع غزة يخص التايلاندي رينثلاك



وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة حماس وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك.

وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.

ووافقت حماس على تسليم جميع المحتجزين الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار شكل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال مكتب نتنياهو، إنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش الإسرائيلي عائلة المحتجز سوديساك رينتالاك بأن جثمانه أُعيد إلى البلاد ليوارى الثرى.

‏وأضاف، بحسب المعلومات والاستخبارات المتوفرة لدينا، فإن سوديساك رينتالاك الحامل على هوية تايلاندية قتل في السابع من أكتوبر 2023 وتم احتجاز جثته من قبل الجهاد الإسلامي وفي تاريخ 16/05/2024 تم إعلان وفاته.

وأشار البيان أنه على حماس الالتزام باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة الممحتجز إلى عائلاته ليوارى الثرى.

وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن إسرائيل تسلمت رفات محتجز في غزة عبر الصليب الأحمر الدولي.

وقال مكتب نتنياهو: "استلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعش أحد المحتجزين القتلى، وقد سلم إلى قوات الجيش وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، حيث سيستقبل بمراسم عسكرية وبحضور قائد عسكري".

وأضاف: "بعد ذلك، سينقل النعش إلى إسرائيل، إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة وفي ختام عملية التعرف وعلى أساس النتائج، سيصدر إشعار رسمي للعائلة".

وأعلنت حركتا حماس والجهاد إنهما ستسلمان رفات محتجز، الأربعاء، عند الساعة الخامسة مساء، وفق التوقيت المحلي.

وتعود آخر جثتي محتجزين في غزة إلى الإسرائيلي ران جفيلي، والتايلاندي سودثيساك رينثالاك.

وقال كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد، في بيان، إن عناصرهما عثروا على الجثة خلال عمليات ميدانية شمال القطاع، وإن عملية التسليم ستتم مساء الأربعاء عبر القنوات المتفق عليها مع الوسطاء، وفقا للغد.