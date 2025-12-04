ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستبدأ قريبا.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط، مضيفًا: "أعتقد أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستتم".

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن المرحلة الثانية هدفها نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجعل غزة بلا سلاح، موضحًا أنه يعتقد أن هناك ثالثة وهي نزع التطرف عن سكان غزة.

وأضاف نتنياهو، أنه لا يمكن لحماس البقاء في غزة، مؤكدًا أن التخلص منها سيكون إما من خلال قوة دولية أو بالطريقة الصعبة.