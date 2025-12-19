إعلان

مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة قوة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

كتب : مصراوي

10:56 م 19/12/2025

قوات حفظ السلام شرقي الكونغو الديمقراطية

وكالات

أعلن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمد مهمة قوة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية لعام إضافي.

وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي شنتها طائرات مسيّرة في 13 ديسمبر 2025 على قاعدة الأمم المتحدة اللوجستية في كادوقلي، بولاية جنوب كردفان السودانية، والتي أسفرت عن مقتل ستة من حفظة السلام، من بنغلاديش، وإصابة تسعة آخرين.

وفي بيان رسمي اليوم الجمعة، قدّم أعضاء المجلس خالص تعازيهم لأسر الجنود القتلى ولحكومة وشعب بنغلاديش، متمنين الشفاء العاجل والتام للمصابين.

الكونغو الديمقراطية قوات حفظ السلام مجلس الأمن

