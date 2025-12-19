الجيش الإسرائيلي يعتذر عن إطلاق نار قرب غزة.. ماذا حدث؟

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد عددًا من الأشخاص المشتبه بهم في منشآت قيادة قرب "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة، وإن قواته أطلقت النار عليهم لإزالة التهديد، وفق زعمه.

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة: "ندرك الادعاء بوقوع إصابات في المنطقة ونأسف لأي ضرر لحق بالأشخاص غير المعنيين"، لافتًا إلى بدء التحقيق في الحادث.

وتخضع منطقة "الخط الأصفر" في قطاع غزة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة المكونة من 20 نقطة.