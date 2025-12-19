إعلان

الجيش الإسرائيلي يعتذر عن إطلاق نار قرب غزة.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

11:07 م 19/12/2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد عددًا من الأشخاص المشتبه بهم في منشآت قيادة قرب "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة، وإن قواته أطلقت النار عليهم لإزالة التهديد، وفق زعمه.

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة: "ندرك الادعاء بوقوع إصابات في المنطقة ونأسف لأي ضرر لحق بالأشخاص غير المعنيين"، لافتًا إلى بدء التحقيق في الحادث.

وتخضع منطقة "الخط الأصفر" في قطاع غزة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة المكونة من 20 نقطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة الاحتلال الإسرائيلي الخط الأصفر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟