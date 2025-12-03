رويترز: باكستان وأفغانستان تجريان محادثات سلام جديدة في السعودية

نقلت وكالة روينرز للأنباء عن مسؤولين قولهم، إن إدارة طالبان الأفغانية عقدت مع الحكومة الباكستانية جولة جديدة من محادثات السلام في السعودية، حيث اتفق الجانبان على الحفاظ على وقف إطلاق النار، في أحدث محاولة لخفض التوترات بين الدولتين الجارتين في جنوب آسيا.

ويأتي هذا التطور بعد أن صمد وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الأخيرة بين الجيشين، رغم الاشتباكات الحدودية الدامية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب محادثات استضافتها قطر وتركيا، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وبحسب ثلاثة مسؤولين أفغان ومسؤولين باكستانيين – أحدهم مقيم في إسطنبول – تحدثوا لرويترز، فقد جرت الجولة الجديدة من المحادثات في السعودية، وأكد الطرفان اتفاقهما على الاستمرار في احترام وقف إطلاق النار، ولم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الباكستانية أو الجيش أو المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية أو الحكومة السعودية بشأن هذه المفاوضات.

وقال أحد كبار مسؤولي طالبان إن المحادثات جاءت بمبادرة سعودية، مضيفًا: "نحن منفتحون على المزيد من الاجتماعات لرؤية نتيجة إيجابية"، وذكر المسؤولون الباكستانيون أن ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية شاركوا في المباحثات.

وتقول إسلام آباد إن مسلحين متمركزين في أفغانستان ينفذون هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وإن كابول لم تستجب لنداءاتها المتكررة لاتخاذ إجراءات ضدهم، بينما تنفي حركة طالبان السماح للمسلحين الباكستانيين باستخدام الأراضي الأفغانية، وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أن منفذي عدد من التفجيرات الانتحارية، بينها هجوم في إسلام آباد أسفر عن مقتل 12 شخصًا، هم مواطنون أفغان.

وشهدت الحدود الباكستانية ـ الأفغانية في أكتوبر أسوأ موجة عنف منذ سيطرة طالبان على كابول عام 2021، حيث أدت الاشتباكات بين الجيشين إلى سقوط عشرات القتلى، وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة الشهر نفسه، إلا أن جولة المفاوضات الثانية في إسطنبول الشهر الماضي انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.