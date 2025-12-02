موسكو تكشف تفاصيل استهداف سفينة روسية مدنية في السواحل التركية (صور)

وكالات

كشفت هيئة الملاحة البحرية والنهرية الروسية (روسموريشفلوت) في تصريحات لوكالة "تاس"، أن استهداف سفينة الروسية "ميدفولجا 2" في البحر الأسود اليوم تم بمسيرة انتحارية أوكرانية.

وأسفر الهجوم عن أضرار طفيفة في الهيكل العلوي للسفينة، دون وقوع إصابات.

ولفتت الهيئة إلى أن "الإبلاغ عن الهجوم ورد في 2 ديسمبر الساعة 08:00، بعد استهداف السفينة الروسية ’ميدفولغا 2‘ بجهاز مسير في البحر الأسود، مسجلة أضرار طفيفة في الهيكل العلوي، دون وجود أي تسرب مائي".

وأوضح موقع "mash"، بأن المسيرة الانتحارية الأوكرانية التي استهدفت السفينة الروسية، كانت محملة بعبوات جاهزة مسبقة التصنيع (شظايا معدنية)، وكانت تستهدف صراحة جسر القيادة حيث يتواجد الطاقم.

وحسب الهيئة، فإنه تم التواصل مع السفينة ومالكها، مضيفة: "السفينة تواصل الإبحار بشكل مستقل نحو ميناء سينوب، ولا توجد إصابات بين الطاقم".