السجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير تقارير طبية بقنا الجامعي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبو بكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور محمد علي عقيل، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان، بمعاقبة موظف بالتعليم وعاطل بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بتزوير تقارير طبية منسوبة إلى مستشفى قنا الجامعي مقابل مبالغ مالية، بدائرة بندر قنا.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2025، عندما أسندت النيابة العامة إلى موظف بإدارة قنا التعليمية، مقيم بمنطقة الحُصواية بدائرة بندر قنا، وعاطل مقيم بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا، تهمة تزوير محررات رسمية من خلال تقليد إمضاءات عدد من أطباء مستشفى قنا الجامعي.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بتقليد توقيعات أطباء المستشفى وتزوير تقارير طبية لاستخدامها في أغراض غير مشروعة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المتهمان إلى محكمة جنايات قنا، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبتهما بالسجن 10 سنوات.