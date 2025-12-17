ترامب: السلام تحقق في الشرق الأوسط ويجب الاتحاد ضد الإرهاب



وكالات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء في كلمة بمناسبة ما يعرف بعيد حانوكا اليهودي، جميع الدول بأن تقف معا في مواجهة قوى الشر المتمثلة في الإرهاب.

وقال في كلمته: "نبعث برسائل محبة وصلوات للأستراليين ولا سيما المتضررين من هجوم سيدني الإرهابي المروع والمعادي للسامية".

وأضاف ترامب: "لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وقد تقع بعض الأحداث بين الحين والآخر، لدينا 59 دولة وقعت على اتفاقية السلام ويريدون السلام وستفعل كل ما يلزم".

ونددت الولايات المتحدة قبل 3 أيام بالهجوم على احتفال يهودي في أستراليا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني يوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين، عندما أطلق مسلحان النار على فعالية يهودية احتفالا بأحد الأعياد.

وكتب روبيو في منشور على موقع إكس: لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم. قلوبنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع، ومع المجتمع اليهودي، ومع الشعب الأسترالي، وفقا للغد.