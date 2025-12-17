إعلان

اندلاع حريق في حظيرة ماشية بمزرعة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:47 م 17/12/2025

ارشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اندلع، مساء اليوم الأربعاء، حريق في حظيرة ماشية داخل مزرعة جنوب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع في حظيرة ماشية بمزرعة تقع في منطقة عين ياسين الزراعية جنوب مدينة الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المناطق المجاورة.

وجرى الدفع بسيارات مياه من الوحدة المحلية لمركز الخارجة لإخماد الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية والإطفاء.

