وزير الخارجية القطري: يجب إدخال المساعدات إلى غزة دون شروط

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده أكدت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل غير مشروط، مشددًا على الحاجة العاجلة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لإطلاق الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة.

وأوضح الوزير القطري، أن الوضع الإنساني في غزة احتل حيزًا كبيرًا من المباحثات التي أجريت في الكونجرس الأمريكي، محذرًا من أن الوضع الحالي في القطاع يعرض الاتفاق القائم للخطر يومًا بعد آخر.

وأكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر اتفقت مع الجانب الأمريكي على مضاعفة الجهود للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لافتًا إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع بين الوسطاء لوضع تصور واضح لكيفية الانتقال إلى هذه المرحلة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة الإسراع في تشكيل إدارة فلسطينية مدنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن قوة الاستقرار في القطاع يجب أن تكون معنية بحماية اتفاق إنهاء الحرب لا بحماية طرف دون آخر.

وأشار إلى أن الدوحة أثارت في واشنطن مسألة الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن هذه الخروقات تضع الوسطاء في موقف حرج، في وقت لا تزال فيه عناصر عدة من الاتفاق بحاجة إلى الاستكمال.

وفي سياق آخر، أكد دعم قطر لرفع العقوبات التي يفرضها الكونجرس على سوريا، بما يمكنها من دعم اقتصادها، مشددًا على دعم الدوحة لموقف دمشق تجاه وحدة الأراضي السورية وضرورة التعامل المنصف مع جميع السوريين.