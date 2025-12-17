ترامب يعترف بمشاهدته برامج في مدح شخصيته



وكالات

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يشاهد كل نهاية أسبوع برنامجا تلفزيونيا يمدحه فيه مقدم البرنامج ويصفه بأنه "عظيم".

وقال الرئيس في فعالية احتفالية بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" في البيت الأبيض أمس الثلاثاء: "كل سبت وأحد، يجبرونني على مشاهدة التلفزيون لأستمع إلى هذا الرجل وهو يتحدث عن مدى روعتي لأنه يعشق ترامب".

وكان هذا الاعتراف موجها إلى مارك ليفين، مقدم برنامج "الحياة والحرية وليفين" "Life, Liberty & Levin" الحواري على قناة "فوكس نيوز".

ويناقش البرنامج قضايا سياسية ملحة والقيم الأساسية للمجتمع الأمريكي، وبحلول عام 2025، أنتج البرنامج ثمانية مواسم و370 حلقة، وفقا لروسيا اليوم.