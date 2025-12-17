الوطنية للانتخابات: المشاركة هي الركيزة لترسيخ العمل الديمقراطي

أكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية تمثل الركيزة الأساسية لترسيخ العمل الديمقراطي، مشددًا على حرص الهيئة الكامل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل أداء دورها بكل حيادية واستقلالية حتى إعلان النتائج النهائية وفقًا للقانون.

وانطلق تصويت المصريين بالداخل، في الساعة التاسعة صباحًا، في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ويستمر على مدار يومين.