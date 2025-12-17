إعلان

مصر تدين بأشد العبارات مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية

كتب : أسماء البتاكوشي

02:14 م 17/12/2025

الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، جددت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعدت مصر في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية المصرية الاستيطان الاسرائيلي الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور