تعاني دول جنوب وجنوب شرق آسيا من فيضانات وأعاصير مُدمرة، إذ تجاوز عدد الضحايا في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسريلانكا خلال الأيام الأخيرة 1000 قتيل.

وتفاقمت الأمطار الغزيرة التي تجتاح المنطقة في هذا الوقت من العام بسبب تشكل إعصارين استوائيين نادرين، هما: كوتو وسنيار، مما ساعد في تأجيج الأمطار، وفقًا لما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونشرت إندونيسيا وسريلانكا عسكريين لمساعدة ضحايا الفيضانات الكارثية، بينما يسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين المحتملين في بعض المناطق الأكثر تضررًا.

Hundreds are dead and missing across Southeast Asia after tropical cyclones caused heavy flooding and landslides in the region.



The death toll from floods and landslides on the Indonesian island of Sumatra rose to 303, officials said Sunday.

إندونيسيا

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 502 شخصًا، بينما أُصيب 2500 آخرون مع فقدان 508 أشخاص آخرين، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تحديث جديد.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، بأن تشكل إعصار سنيار في مضيق ملقا حدث نادر، على الرغم من أنه أصبح أكثر تكرارًا في السنوات الخمس الماضية.

وأدى إعصار سنيار إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في شمال جزيرة سومطرة قبل أن يواصل مساره المدمر في محافظة آتشيه وغرب الجزيرة.

ووفقًا لما أوردت "الجارديان"، تصاعد الغضب الشعبي في إندونيسيا بسبب ما يقول كثيرون إنه استجابة حكومية سيئة الإعداد للفيضانات المميتة.





🇹🇭🇻🇳Massive Floods Hit Southeast Asia – Dozens Dead and Millions Affected



Heavy rains and huge floods are destroying parts of Vietnam, Thailand, and Malaysia. This is much worse than a normal monsoon season.



Vietnam

- At least 91 people have died.

-… https://t.co/KLIDuolPlH pic.twitter.com/4U9TkQycPV — Core (SatoshiPlus) #BTC, #ETH & #BNB Believers (@corechaincrypto) November 24, 2025

سريلانكا

لقي ما لا يقل عن 355 شخصًا حتفهم في سريلانكا، اليوم الاثنين، وفقًا لمسؤولين. ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين. وبلغت مياه الفيضانات في العاصمة كولومبو ذروتها خلال الليل، ومع توقف هطول الأمطار تزايدت الآمال في انحسار المياه.

وقالت هيئة إدارة الكوارث، إن أكثر من 1.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد تأثروا بالأمطار القياسية، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب سريلانكا منذ عقدين من الزمن.

حتى أمس الأحد، دمر الطقس القاسي أكثر من 25 ألف منزل، وأجبر 147 ألف شخص على اللجوء إلى ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة. كما احتاج 968 ألف شخص آخرين إلى المساعدة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.

The Thai military evacuated and airlifted patients from submerged hospitals as floods swept through southern provinces and parts of Malaysia and Indonesia, killing dozens, while Aceh braced for more rain from a tropical cyclone https://t.co/jTqONiKDAt pic.twitter.com/6HNGBoGaUM — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

وكان الدمار في سريلانكا ناجمًا عن الإعصار ديتواه، الذي تشكل فوق خليج البنغال وضرب اليابسة يوم الأربعاء، مع موسم الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ليجلب أمطارًا كارثية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، غمرت المياه المناطق المنخفضة مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لأولئك الذين يعيشون على طول ضفاف نهر كيلاني، الذي يتدفق عبر كولومبو إلى المحيط الهندي.

ويوزع آلاف من أفراد الشرطة والجيش الطعام، وينظفون الطرق، وينقلون العائلات العالقة إلى أماكن آمنة. وقد نزح ما يقرب من 148 ألف شخص من منازلهم، ويقيمون في ملاجئ مؤقتة، بحسب "الجارديان".

South East Asia is now facing days of relentless rain, causing widespread devastation across Thailand, Malaysia, and Indonesia.

The destructive weather has left more than 50 people dead in what authorities say is some of the worst flooding the region has seen in years. pic.twitter.com/mOKJig8I7S — AnewZ (@Anewz_tv) November 27, 2025

وبدوره، أعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، حالة الطوارئ لمواجهة الكارثة، وتعهد بإعادة الإعمار بدعم دولي. وقال في خطاب للشعب: "نواجه أكبر وأصعب كارثة طبيعية في تاريخنا. سنبني بالتأكيد أمة أفضل مما كانت عليه من قبل".

ورغم تراجع الأمطار في أنحاء سريلانكا، فإن المناطق المنخفضة في العاصمة كولومبو ظلت مغمورة بالمياه يوم الأحد مما أدى إلى بدء عملية إغاثة واسعة النطاق.

تايلاند

تسببت الفيضانات في مقتل 176 شخصًا على الأقل في جنوب تايلاند ، وفقًا للمسؤولين، في واحدة من أعنف حوادث الفيضانات في البلاد منذ عقد من الزمان.

The toll in deadly flooding and landslides across parts of Asia climbed past 1,000 on Monday.



Hardest-hit Sri Lanka and Indonesia deploy military personnel to help survivorshttps://t.co/qzBsw8vnDX pic.twitter.com/xx6QIwaXKG — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

سجلت مقاطعة سونجكلا أعلى عدد من الوفيات حيث بلغ 131. وتلقت هات ياي، أكبر مدينة في المحافظة، 372 ملم (14.6 بوصة) من الأمطار في 21 نوفمبر، وهو أعلى معدل لها في يوم واحد منذ 300 عام، وسط أيام من الأمطار الغزيرة.

وتعمل السلطات التايلاندية على تقديم المساعدات، وإزالة الأضرار، وتقديم تعويضات تصل إلى مليوني بات (62 ألف دولار) للأسر التي فقدت أفرادًا من عائلاتها.

ولكن واجهت استجابة تايلاند للفيضانات انتقادات شعبية متزايدة، وتم إيقاف مسؤولين محليين عن العمل بسبب إخفاقاتهما المزعومة، وفق "الجارديان".

Floods claimed at least 180 lives across Southeast Asia as cyclone-driven storms battered Indonesia, Malaysia and Thailand, forcing thousands into shelters and prompting urgent rescue and relief operations

فيتنام وماليزيا

قالت السلطات في فيتنام، الأحد، إن الأمطار التي تسبب فيها إعصار كوتو قتلت 3 أشخاص بعد غرق قاربين وسط رياح قوية وأمواج عالية على طول الساحل الأوسط الذي ضربته الفيضانات.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضربت أمطار غزيرة مناطق وسط فيتنام مما أدى إلى فيضانات في المواقع التاريخية ووجهات العطلات الشهيرة وتسبب في أضرار بمئات الملايين من الدولارات.

Asia is going thru serious floods right now.



I'm doing a flood relief campaign with @SuperteamVN frens to raise funds to help people in need.



A friend just sent me this video from his window.



You can reply below if you want to contribute and I'll DM you when we're ready ⛑️

وتسببت الكوارث الطبيعية في مقتل أو فقدان أكثر من 400 شخص هذا العام في فيتنام وتسببت في أضرار تجاوزت 3 مليارات دولار، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

وفي ماليزيا، لقي شخصان حتفهما بعدما غمرت الفيضانات مساحات واسعة من شمال ولاية بيرليس. ولا يزال نحو 18,700 شخص في مراكز الإجلاء، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.