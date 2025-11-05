إعلان

ترامب: نحن القوة النووية الأولى وروسيا والصين ستلحقان بنا

كتب : مصراوي

10:23 م 05/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك أقوي جيش في العالم، مضيفًا "نحن أقوى قوة نووية وروسيا والصين ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".

وأضاف ترامب في تصريحات إعلامية الأربعاء: "أنا أكره الاعتراف بأننا القوة النووية الأولى لأن الأمر في الواقع مريع، لكن هذه هي الحقيقة"، موضحًا أن الصين قد تتمكن من اللحاق بالولايات المتحدة خلال أربعة أو خمسة أعوام".

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قال ترامب أن نهاية الحرب في قطاع غزة جدية، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس هشًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن غزة كانت كارثة لعدة سنوات، لكننا اليوم وصلنا إلى النهاية، مضيفًا أن الكثير من الأمور الرائعة ستحدث في المرحلة المقبلة.

