روسيا تفرض حظرا على منظمة هيومان رايتس ووتش

(أ ب)

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة، فرض حظر على منظمة "هيومان رايتس ووتش" باعتبارها منظمة غير مرغوب فيها، بموجب قانون صدر عام 2015 يجعل التعامل مع مثل هذه المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعني هذا التصنيف أنه يتعين على مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية أن توقف جميع أعمالها في روسيا، ويعرض من يتعاونون معها أو يدعمونها للملاحقة القضائية.

ورد المدير التنفيذي في هيومان رايتس ووتش، فيليب بولوبيون، على القرار الروسي، قال إنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملت هيومان رايتس ووتش في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي للضغط على الحكومة للتمسك بحقوق الإنسان والحريات، ولم يتغير عملها.

وأشار إلى أن الذي تغير، وبشكل كبير، هو تبني الحكومة الكامل لسياسات دكتاتورية، وتجاوزاتها المذهلة في القمع، ونطاق جرائم الحرب التي ترتكبها قواتها في أوكرانيا.

وفي بيان منفصل اليوم الجمعة، قال المكتب إنه سيفتح قضية ضد فرقة "بوسي ريوت" النسائية الروسية المعارضة للنظام، ما يعني احتمال تصنيفها كمنظمة متطرفة.