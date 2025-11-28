جيش الاحتلال يهدد حزب الله بعد إعلان عزمه الرد على اغتيال "الطبطبائي"

كتب-عبدالله محمود:

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله، بعد إعلان عزمه الرد على اغتيال أحد قادته علي الطبطبائي إثر غارة جوية شنتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الجمعة، إن أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجه بقوة أشد.

وأضاف جيش الاحتلال، أن استهداف قائد أركان حزب الله جاء بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة بناء قوة الحزب العسكرية.

ووصف الأمين العام لحزب الله، أمين قاسم، عملية اغتيال الطبطبائي، بالاعتداء السافر، مؤكدًا أن الحزب سيرد في الوقت المناسب.

وقال قاسم، إن حزب الله متماسك وله أصول وجذور، لافتًا إلى أن الهدف من الاغتيال الإسرائيلي لم يتحقق ولن يتحقق، قائلاً:"نحن مستمرون في مقاومتنا".

وأوضح قاسم أن الحزب قدم آلاف التضحيات، وأنه يستعيد قدرته في كل مرحلة ويستبدل قياداته بكل قوة وثبات.