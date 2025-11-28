الصفدي: إسرائيل تدفع الضفة نحو الانفجار وتهدد استقرار سوريا ولبنان

وكالات

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن إسرائيل تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، لافتًا إلى أن الإرهاب الاستيطاني يتزايد في الضفة.

وأكد الصفدي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة شرم الشيخ في 9 أكتوبر الماضي ودخل حيز التنفيذ بعد يوم من توقيعه.

وأضاف أن الأردن يتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتًا إلى أن التحدي الآن هو تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد وزير الخارجية الأردني، أنه يجب دعم سوريا لإعادة البناء، محذرًا من أن إسرائيل تعمل على زعزعة استقرار سوريا.

وقال الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن السورية "غير مبرر وخرق للقانون الدولي".

وعلق وزير الخارجية الأردني على الأوضاع في لبنان، مؤكدًا أن بلاده تقف مع الدولة اللبنانية لإعادة البناء وضمان حصرية السلاح بيد الدولة.

وطالب الصفدي إسرائيل بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي تم توقيعه في نوفمبر 2024، ولكن لم تلتزم به قوات الاحتلال.

وأدلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوّضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسه، ووزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، في ختام أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.