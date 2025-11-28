لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل لبنائها جدارين جنوبي بلدة يارون داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن الشكوى ضد إسرائيل تُضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرّة، ويتمثل في بنائها جدارين اسمنتييَن عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا.

وأوضحت الوزارة، أن لبنان يطالب بالشكوى إلى مجلس الأمن عدم فرض إسرائيل ما تسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت أن الشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن تدعو للانسحاب الإسرائيلي لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها جنوبي لبنان.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة اللبنانية تعيد تأكيد التزامها المضي قُدمًا بتنفيذ تعهداتها بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملًا دون اجتزاء، كما تجدد الحكومة في الشكوى إلى مجلس الأمن استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات.

وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية مجلس الأمن بالتحرك لردع إسرائيل عن انتهاكاتها والانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي تحتلّها داخل لبنان.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن الجيش الإسرائيلي أقام جدار خرساني على شكل (حرف تي) في جنوب لبنان، وتبيّن أنه تجاوز الخط الأزرق باتجاه الأراضي اللبنانية، وذلك بناء على عملية مسح جغرافي أجرتها القوة الأممية في أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي.