انهيار جزئي لسقف منزل بأسوان يُصيب شخصين أثناء تفكيكه

كتب : إيهاب عمران

05:02 م 27/11/2025
    انهيار جزئي لسقف منزل (3)
    انهيار جزئي لسقف منزل (1)

تعرض منزل مبني بالطوب اللبن في قرية الجعافرة بمركز دراو لانهيار جزئي، اليوم الخميس، مما تسبب في إصابة صاحبة المنزل وشخص آخر.

وقال سيد سعدي، رئيس مركز ومدينة دراو، إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تم إرسال لجنة للمعاينة الميدانية من الوحدة المحلية. وأوضحت اللجنة أنه لم يحدث انهيار كامل للمنزل، وأن صاحبة المنزل من نجع الطويسة، وكانت تمتلك منزلاً قديمًا بمنطقة الشيخ جراد التابعة لقرية الجعافرة، حيث قامت ببيعه، ثم اشترت منزلًا آخر بقرية بلانة بمركز نصر النوبة.

وأضاف سعدي أن الحادث وقع أثناء شروع صاحبة المنزل بتفكيك ورفع سقف المنزل القديم، المكون من مواسير وألواح صاج قديمة، مما أدى إلى سقوط السقف وإصابة كل من: فاطمة م.ح، 54 سنة، عمر أ.ح، 19 سنة، باشتباه كسور، وتم نقلهما إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة.

انهيار جزئي لسقف منزل أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال قرية الجعافرة

