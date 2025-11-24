"سيكون ساحقًا".. الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

توعد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي في حزب الله علي هيثم الطبطبائي.

وقال الحرس الثوري في بيان له اليوم الإثنين، إن حق محور المقاومة وحزب الله في الثأر لدماء المجاهدين محفوظ، مؤكدًا أن الرد على إسرائيل سيكون ساحق في الوقت المناسب.

أشار الحرس الثوري، إلى أن إسرئيل ارتكبت مرة أخرى جريمةً واضحة، عبر استهدفها الضاحية الجنوبية لبيروت وإغتيال أحد القادة الراسخين في حزب الله لبنان، هيثم علي الطبطبائي.

وأضاف: "أن هذا العمل جبان في ظل ما يسمّى بوقف إطلاق النار الذي لطالما انتهكته إسرائيل لا يعدّ دليلاً على القوة، بل وثيقة واضحة على ضعفٍ وعجزٍ أصاب عدواً وصل إلى طريق مسدود أمام إرادة شعوب المنطقة ومحور المقاومة".

وأدان الحرس الثوري الهجوم الإسرائيلي على لبنان والذي أدى إلى اغتيال هيثم علي الطبطبائي وعدد من رفاقه ومجموعة من أبناء لبنان الصامدين.

وأعرب الحرس الثوري عن أسفه الشديد إزاء صمت المؤسسات الدولية والحقوقية وتقاعسها تجاه الإبادة الجماعية والممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل.