في الجولان والشمال.. الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات استعدادا لحالة حرب

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن مناورات تدريبية واسعة للجيش في شمال البلاد والجولان السوري المحتل تستمر لمدة أسبوع.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش قرر وضع منظومة الصواريخ الدفاعية في الشمال على أهبة الاستعداد.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اغتيال إسرائيل القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني، أبو علي الطبطبائي، إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفته بشكل دقيق، وأسفرت أيضًا عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش هاجم أعلى قائد في حزب الله وسيواصل عملياته للقضاء على التهديدات فور ظهورها.