ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء هو من أمر بتنفيذ الغارة على بيروت

وكالات

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش هاجم قبل قليل رئيس أركان حزب الله اللبناني الذي قاد عمليات التسلح.

وزعمت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن نشاطات حزب الله هي بمثابة خرق للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، مضيفة "الجيش سيواصل العمل من أجل إزالة كل تهديد لمواطني إسرائيل".

وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير هو الذي أمر بتنفيذ العملية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد توصية من وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وقال ديوان نتنياهو، إن إسرائيل عازمة على العمل من أجل تحقيق أهدافها في كل مكان وزمان.

ولكن أفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلية، بأنه لا تأكيدات استخباراتية حتى الآن بشأن مقتل رئيس الجناح العسكري لحزب الله علي طبطبائي في القصف على لبنان.

وأفادت الإذاعة، بأن رئيس الوزراء ورئيس الأركان اتخذا قرار تصفية طبطبائي بعد تبليغهما بمعلومات استخباراتية عاجلة.

وقبل قليل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل علي طبطبائي، الرجل الثاني بحزب الله، في القصف الذي نفذه الجيش على الضاحية الجنوبية لبيروت.