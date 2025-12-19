الدفاع الروسية تعتزم إنهاء الاتفاقيات الدولية مع دول أوروبية

وكالات

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن وزارة الدفاع الروسية ستقوم بإنهاء الاتفاقيات الدولية مع عدد من دول أوروبا.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوروبا، التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام والذي استمر قرابة 4 ساعات ونصف.

وقال بوتين، إنه لن تكون هناك حروب أخرى بعد أوكرانيا إذا تم معاملة روسيا بـ"الاحترام"، لافتًا إلى أن الادعاءات بأن موسكو تخطط لمهاجمة الدول الأوروبية هي "هراء".

وأضاف ردًا على سؤال خلال المؤتمر: "لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا (الغرب) باحترام، وإذا احترمتم مصالحنا كما حاولنا دائمًا احترام مصالحكم".

واشترط الرئيس الروسي، وبجانب الاحترام، عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا.

كما اتهم الرئيس الروسي الاتحاد الأوروبي بمحاولة "سرقة" احتياطيات الدولة الروسية، والتي زعم أنها فشلت حتى الآن.