

وكالات

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة في غزة، استشهاد ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية بوتيرة متزايدة منذ الأربعاء، بعد أن اتهمت إسرائيل حماس بانتهاك اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، بضغط أمريكي بعد عامين من الحرب.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه ضرب أهدافا لحماس بعدما أطلق إرهابي مسلح النار في اتجاه جنوده وعبر الخط الأصفر الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن غارات إسرائيلية على شمال ووسط القطاع السبت أسفرت عن اسشتهاد 21 شخصا وسقوط عدد من الجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، إن أكثر من 20 مصابا نقلوا إلى مستشفى الأقصى غالبيتهم نساء وأطفال، لافتا إلى أن كثيرا من الجرحى أصيبوا في الرأس والصدر، وفقا لسكاي نيوز.