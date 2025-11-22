انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

وكالات

انطلقت اليوم السبت فعاليات قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، وسط مقاطعة أمريكية للقمة المنعقدة في جوهانسبرج، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها القارة الإفريقية قمة للمجموعة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال كلمته في افتتاح القمة، إن بلاده سعت للحفاظ على نزاهة ومكانة مجموعة العشرين.

وأضاف رامافوزا، أنه يجب وضع حد للنزاعات المسلحة حول العالم ووضع حد للفقر والبطالة، مؤكدًا أنه يجب ألا تكون مصداقية مجموعة العشرين موضع شك "ولن نسمح بإضعافنا".

وتابع رئيس جنوب إفريقيا: "يجب ألا نسمح لأي شيء بأن يقلل من قيمة ومكانة وتأثير أول رئاسة إفريقية لمجموعة العشرين".