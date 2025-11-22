الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اغتال عنصرا بحزب الله جنوبي لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو اغتال أمس عنصرًا في حزب الله جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أغار أمس على أحد عناصر حزب الله في منطقة بلدة فرون بجنوب لبنان.

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع أمس على أحد عناصر حزب الله الإرهابي في منطقة بلدة فرون بجنوب لبنان حيث دفع الإرهابي طيلة الحرب بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.



🔸أنشطة الإرهابي شكلت خرقًا للتفاهمات بين… pic.twitter.com/TQGLWzchGF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2025

ويواصل الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات بشكل شبه يومي على الجنوب اللبناني منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، زاعمًا استهداف عناصر من حزب الله. كما لا يزال الجيش متواجد في 5 نقاط في الجنوب.