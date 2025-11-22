إعلان

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اغتال عنصرا بحزب الله جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

09:56 ص 22/11/2025

اغتيال عنصر بحزب الله جنوبي لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو اغتال أمس عنصرًا في حزب الله جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أغار أمس على أحد عناصر حزب الله في منطقة بلدة فرون بجنوب لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات بشكل شبه يومي على الجنوب اللبناني منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، زاعمًا استهداف عناصر من حزب الله. كما لا يزال الجيش متواجد في 5 نقاط في الجنوب.

اغتيال عنصر بحزب الله جنوبي لبنان سلاح الجو الإٍسرائيلي الجيش الإسرائيلي

