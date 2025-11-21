تحطم طائرة أثناء عرض جوي في دبي (صور- فيديو)
كتب : مصراوي
دبي- (أ ب)
تحطمت طائرة أثناء عرض جوي خلال معرض دبي للطيران اليوم الجمعة.
وتحطمت الطائرة الهندية، وهي من طراز "هال تيجاس" في حوالي الساعة 1410 مساء بالتوقيت المحلي، بعد تقديم عرض جوي للجمهور.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الطيار قذف نفسه خارج الطائرة.
وتصاعد دخان أسود فوق المطار أمام أنظار الجمهور ومن بينهم نساء وأطفال.
🚨🚨 عاجل قبل قليل : #تحطّم_طائرة_مقاتلة_هندية خلال عرض جوي في #معرض_دبي_للطيران ✈️— Almotaz Mirah | المعتز الميره (@Motaz_Mirah) November 21, 2025
شهد معرض دبي للطيران في يومه الختامي حادثًا لافتًا بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضًا جويًا فوق مطار آل مكتوم الدولي.
وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة حتى الآن:
