تحطم طائرة أثناء عرض جوي في دبي (صور- فيديو)

كتب : مصراوي

01:11 م 21/11/2025
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (5)
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (6)
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (4)
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (2)
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (1)
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (3)
    تحطم طائرة أثناء عرض جوي (7)

دبي- (أ ب)

تحطمت طائرة أثناء عرض جوي خلال معرض دبي للطيران اليوم الجمعة.

وتحطمت الطائرة الهندية، وهي من طراز "هال تيجاس" في حوالي الساعة 1410 مساء بالتوقيت المحلي، بعد تقديم عرض جوي للجمهور.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الطيار قذف نفسه خارج الطائرة.

وتصاعد دخان أسود فوق المطار أمام أنظار الجمهور ومن بينهم نساء وأطفال.

