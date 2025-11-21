مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا يعتزم ترك منصبه قريبًا

واشنطن- (أ ب)

أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، البيت الأبيض بنيته ترك منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل، وفقا لمسؤولين كبيرين في الإدارة لم يسمح لهما بالتعليق علنا وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض على خطة سلام جديدة تهدف إلى إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، والتي يجري تنسيقها إلى حد كبير من قبل مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل دميترييف.

وتدعو هذه الخطة إلى تنازلات كبيرة من كييف، بما في ذلك التنازل عن أراض لروسيا والتخلي عن أسلحة معينة.

ورفض المسؤولون الذين تحدثوا عن مغادرة كيلوج المتوقعة للإدارة التعليق على سبب مغادرته.