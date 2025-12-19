إعلان

حماس تدين مصادقة سموتريتش على إقامة مدينة استيطانية بالقدس

كتب : مصراوي

05:21 م 19/12/2025

حماس

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة، مؤكدة أنها "تعد تصعيدًا خطيرا في مشروع الاستيطان والضم".

وحذرت حماس، في بيان اليوم الجمعة، من أن استمرار الاستيطان يزيد التوتر وعدم الاستقرار، محملة الاحتلال الإٍسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الخطوات الاستعمارية على الأرض.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف مشاريع الاستيطان.

حماس إقامة مدينة استيطانية بالقدس بتسئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الاحتلال الإٍسرائيلي

