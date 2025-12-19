السفارة الأمريكية تكشف تفاصيل اجتماع "الميكانيزم" بين إسرائيل ولبنان

وكالات

كشفت السفارة الأمريكية في بيروت تفاصيل الاجتماع الخامس عشر للآلية الدولية "الميكانيزم" بين إسرائيل ولبنان، والذي عُقد اليوم الجمعة في الناقورة.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن أعضاء المجموعة الخماسية اجتمعوا لمواصلة الجهود المنسقة لدعم الاستقرار والوقف الدائم للأعمال العدائية.

وأضافت أن المشاركين العسكريين قدموا تحديثات عملياتية، وواصلوا تركيزهم على تعميق التعاون من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق عبر الآلية، لافتة إلى أن الجميع اتفقوا على أن تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، الضامنة للأمن في قطاع الليطاني الجنوبي، أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

وتابعت: "ركز المشاركون المدنيون، بالتوازي، على تهيئة الظروف لعودة السكان بأمان إلى منازلهم، ودفع عجلة إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكدوا أن التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية والحفاظ على السلام الدائم".

وقالت السفارة الأمريكية، إن المشاركين أكدوا مجددًا أن التقدم المحرز في المجالين الأمني والسياسي يظل مترابطًا وضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لكلا الطرفين. ويتطلعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في عام 2026.