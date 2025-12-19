"شكراً مصر".. البرهان يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة شكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

شكراً مصر .. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي . pic.twitter.com/micsP7bCRh — A.fatah Alburhan (@aftaburhan) December 18, 2025

وكتب البرهان على صفحته الرسمية بمنصة "أكس"،: "شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكان استقبل الرئيس السيسي، البرهان، أمس الخميس في

القصر الرئاسي بالقاهرة، خلال مراسم استقبال رسمية شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.