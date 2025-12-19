إعلان

"شكراً مصر".. البرهان يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

كتب-عبدالله محمود:

05:55 م 19/12/2025

لقاء السيسي والبرهان

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة شكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب البرهان على صفحته الرسمية بمنصة "أكس"،: "شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكان استقبل الرئيس السيسي، البرهان، أمس الخميس في

القصر الرئاسي بالقاهرة، خلال مراسم استقبال رسمية شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

السودان عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح البرهان

