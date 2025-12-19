جوتيريش: لا يمكننا إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يتوقع أن يواجهوا مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وطالب جوتيريش في بيان اليوم الجمعة، بوقف وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، داعيًا إسرائيل إلى احترام سلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة المضي باتجاه حل الدولتين.

ودعا إلى ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إنهاء الحرب في غزة، قائلاً:"يجب ألا يكون هناك أعذار للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة".

وأكد جوتيريش، أن الأمم المتحدة تعمل كل ما تستطيع لإعادة تأهيل غزة، مطالبًا بفتح المزيد من المعابر.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا يمكننا إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف نزحوا جراء العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشار جوتيريش، إلى أن الفلسطينيون يواجهون قيودا في الضفة الغربية ويجب وقف انتهاكات المستوطنين.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لايمكن الاستغناء عن دور وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.