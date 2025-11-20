بيان سعودي بشأن زيارة بن سلمان إلى الولايات المتحدة

وكالات

نشرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الخميس، بيانا في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيان إن ولي العهد والرئيس الأمريكي أكد خلال القمة تمسكهما بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصهما على تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد أشاد بما حققته زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة في مايو الماضي من نتائج إيجابية، والتي أسهمت — بحسب البيان — في تعزيز مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق، بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا أحدث التطورات والقضايا المشتركة، وتبادلا الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية، مع بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجي.

كما أوضح البيان أن الزيارة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات، من أبرزها: اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، وشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعلان استكمال مباحثات التعاون في الطاقة النووية المدنية.

وشملت التفاهمات أيضًا إطارًا للتعاون في سلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن والمغانط والمعادن الحرجة، إلى جانب إطار لتسهيل الاستثمارات السعودية، واتفاقات مالية واقتصادية، وترتيبات متعلقة بالأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تخص التعليم والتدريب.