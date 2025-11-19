إعلام عبري: العثور على مغلف مشبوه في مكتب نتنياهو

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه تم العثور على مغلف مشبوه في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن القوات الخاصة والطواقم المختصة تعمل على فحصه.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل الإعلام العبرية، اعتقال عدد من المستوطنين الإسرائيليين من سكان الشمال بينهم 5 جنود للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل.

وأوضح موقع قناة "آي 24" الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه تم تهريب الأسلحة باستخدام قوافل لوجستية عسكرية تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي.