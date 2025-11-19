برلين - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية تمكين الجيش الألماني من دعم السلطات الأمنية في التصدي للطائرات المسيّرة داخل البلاد، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، وذلك بهدف منع التجسس أو التخريب أو هجمات محتملة.

ويأتي هذا ضمن مشروع قانون من وزارة الداخلية الألمانية، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء.

وتهدف التعديلات المقترحة على قانون أمن الطيران إلى توفير أساس قانوني واضح لهذا النوع من الدعم، وتسهيل وتسريع التنسيق بين الجهات الأمنية والجيش في حالات محددة.

وبحسب نص المشروع، فإن توسيع إجراءات استعانة محتملة بالجيش في دعم الولايات في حالات الحوادث الجسيمة سيسمح للجيش "بالتدخل المباشر باستخدام القوة المسلحة أو وسائل أخرى، مثل أجهزة التشويش، ضد الطائرات غير المأهولة غير المتعاونة"، وذلك فقط إذا كان من المرجح أن تُستخدم الطائرة "لتهديد حياة البشر أو منشأة حيوية، وكان ذلك الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر القائم".

كما ينص مشروع القانون على أن الشرطة الاتحادية يمكنها طلب الدعم التقني من الجيش، وسيُسمح للجنود باستخدام وسائل عسكرية في ظل شروط معينة.

وتستهدف معظم البنود الجديدة في مشروع القانون مواجهة المخاطر التي ترى الحكومة الألمانية أنها تصدر حاليا بشكل خاص من روسيا، كما يتضمن المشروع أيضا إجراءات ضد النشطاء المتطرفين الذين يعطلون حركة الطيران من خلال اقتحام مدارج أو مناطق إقلاع وهبوط الطائرات.

وكانت مثل هذه الأفعال تُعامل سابقا كمخالفات إدارية تُعاقب بالغرامات والمطالبات بالتعويض، أما مستقبلا فستُصنف كجرائم جنائية.