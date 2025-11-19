إعلان

بينهم طلاب.. شهيد و8 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان

كتب : مصراوي

08:07 ص 19/11/2025

غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وكالات

استهدف الطيران الإسرائيلي المسير، صباح اليوم الأربعاء، سيارة بصاروخين في بلدة الطيري في جنوب لبنان.

وحسب المعلومات، فإن الغارة أدت إلى استشهاد شخص كان داخل السيارة المستهدفة بالإضافة لإصابة 8 أشخاص من بينهم سائق باص مدرسي صودف مروره خلف السيارة وبعض الطلاب.

واستهدفت غارة اسرائيلية سيارة في بلدة الطيري جنوبي لبنان بصاروخين، ونجا تلامذة كانوا داخل حافلة مدرسية كانت تسير خلف السيارة المستهدفة.

يأتي هذا الاستهداف في ظل مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024.

ومساء أمس أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب البلاد، مما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفقا لروسيا اليوم.

