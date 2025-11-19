

وكالات

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قواتها لهجوم شنه الجيش الأوكراني بصواريخ "أتاكمس" أمريكية الصنع على مدينة فورونيج، مؤكدة اعتراض الصواريخ وتدمير منصات إطلاقها الواقعة في خاركوف.

قالت الدفاع الروسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنه في الساعة 14:31 بعد ظهر أمس الثلاثاء في 18 نوفمبر حاول نظام كييف شن هجوم صاروخي على أهداف مدنية في عمق روسيا، حيث أطلق العدو 4 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز ATACMS أمريكية الصنع على مدينة فورونيج.

وأضاف البيان، أنه خلال التصدي للهجوم، تمكنت أطقم منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" ونظام الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير" من إسقاط كل الصواريخ، التي ألحق حطامها أضرارا بأسطح مركز فورونيج الإقليمي لعلم الشيخوخة ودار أيتام، بالإضافة إلى منزل خاص، دون وقوع إصابات من المدنيين.

ونشرت الدفاع الروسية صورا لحطام الصواريخ التي تم تدميرها، وفقا لروسيا اليوم.

ذكر البيان، أن الاستطلاع الجوي للقوات الروسية حدد بسرعة موقع إطلاق صواريخ ATACMS في منطقة خاركوف، حيث تم اكتشاف 2 من منصات إطلاق الصواريخ MLRS أمريكية الصنع على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة تشوجويف.

وشن طاقم نظام صواريخ "إسكندر-إم" هجوما صاروخيا على موقع الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير منصتي الإطلاق المذكورتين مع ذخيرتهما، كما تم القضاء على نحو 10 من أفراد طاقميهما.

يذكر أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف في روسيا "تهدد منطقة خاركوف"، لكنها تركت الحظر على استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية التشغيلية وغيرها من الأسلحة النارية بعيدة المدى للعمق الروسي ساريا.