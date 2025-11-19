

وكالات

كشفت وثائق ومصادر مطلعة عن خطة تدبرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى نشر حوالي 250 عنصرا من عناصر الحدود الفيدراليين في نيو أورلينز خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك ضمن عملية تستمر شهرين وتحمل اسم "Swamp Sweep" (كنس المستنقع)، بهدف اعتقال حوالي 5000 شخص في جميع أنحاء جنوب شرق لويزيانا وصولا إلى ميسيسيبي.

ومن المقرر أن تبدأ العملية بشكل جدي في 1 ديسمبر المقبل، حيث سيصل العملاء إلى نيو أورلينز يوم الجمعة لبدء تجهيز المعدات والمراكز قبل عطلة عيد الشكر.

وتُظهر وثائق التخطيط أن فرق دوريات الحدود ستنتشر في الأحياء والمراكز التجارية عبر أبرشيات جيفرسون وسانت برنارد وسانت تاماني وصولا إلى باتون روج، مع أنشطة إضافية في جنوب شرق ميسيسيبي.

وللدعم بعملية بهذا الحجم، تم تخصيص جزء من مكتب نيو أورلينز الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي كنقطة قيادة، وسيتم تخزين المركبات والمعدات وآلاف الجنيهات من الذخيرة "الأقل فتكا" في قاعدة بحرية جنوب المدينة.

كما طلب الأمن الداخلي استخدام قاعدة نيو أورلينز الجوية البحرية لمدة تصل إلى 90 يوما.

تمثل العملية أحدث تصعيد في سلسلة عمليات مكافحة الهجرة التي تجري في جميع أنحاء البلاد، وتأتي في معقل الحاكم الجمهوري جيف لاندري الحليف المقرب لترامب.

وقد يتمخض ذلك عن صدام مع مسؤولي نيو أورلينز الليبراليين الذين قاوموا منذ فترة طويلة العمليات الفيدرالية.

ويشرف على العملية غريغوري بوفينو، الذي يواجه انتقادات بسبب التكتيكات المستخدمة في عمليات سابقة، حيث تلقى توبيخا علنيا من قاض فيدرالي في شيكاغو وقال إنه ضلل المحكمة بشأن التهديدات التي يشكلها المحتجون.

وامتنعت وزارة الأمن الداخلي عن التعليق على العملية، قائلة عبر متحدثتها تريشيا ماكلولين: "لحماية وسلامة إنفاذ القانون، لن نقوم بالإعلان عن العمليات المحتملة"، وفقا لروسيا اليوم.