بن غفير يتحدث عن تطبيق "قانون المساجد" (فيديو)

وكالات

صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، بأن الشرطة تنفّذ ما يُسمّى بـ"قانون الضوضاء"، الذي يتناول مسألة استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل إسرائيل.

وتوجّه بن غفير إلى جنوب البلاد بعد ورود تقارير عن سماع إطلاق نار كثيف في منطقتين بالنقب.

وفي مقطع مصوّر التُقط في وقت متأخر ليل الأحد، قال إن إطلاق النار الذي وقع في بلدة اللقية جاء – بحسب روايته – كرد فعل على قيام الشرطة بمصادرة مكبرات صوت المساجد خلال الأسابيع الماضية.

بن غفير ينشر فيديو عقب إطلاق نار على مستوطنات في النقب: انا في الطريق إلى كرميت واللقية، يعتقد مثيرو الشغب في النقب أنهم إذا أطلقوا النار على المستوطنات فإن الشرطة ستستلم وتتوقف عن هدم منازلهم غير القانونية ومنع الضجيج (الأذان) من المساجد. pic.twitter.com/Uv7Jax8YQG — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 17, 2025

وأضاف بن غفير من داخل سيارته: "الشرطة نفذت قانون الضوضاء الخاص بالمساجد، ونتيجة لذلك لجأ عدد من المجرمين هناك إلى إطلاق النار في الهواء، معتقدين أن ذلك سيجعلنا نتراجع".

وتطرّق الوزير في الفيديو نفسه إلى عمليات هدم المنازل في القرى البدوية، قائلاً إن ما يزيد على خمسة آلاف منزل بُني من دون تراخيص جرى هدمه هذا العام خلال فترة عمله.

وأشار كذلك إلى أن الشرطة تشدد الرقابة على إطلاق النار خلال حفلات الزفاف، مضيفًا: "استدعينا الحرس الوطني، ولن نسمح باستمرار هذه الممارسات، وهناك إجراءات عديدة نعمل على تنفيذها".

وتشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن الاتجار بالأسلحة في النقب يغذي منذ سنوات استمرار العنف والجريمة في المنطقة.