وسط توترات بشأن تايوان.. الصين: رئيس الوزراء لن يلتقي نظيرته اليابانية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ليس لديه خطط للقاء نظيرته اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في جنوب أفريقيا، وذلك مع تفاقم التوترات بشأن تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينج، في إفادة صحفية دورية، إن تعليقات رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان ألحقت ضررًا خطيرًا بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية، ويجب على اليابان أن تتراجع عن تصريحاتها "الخاطئة"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف نينج: "نحث اليابان على التوقف عن تصعيد التوتر في العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الصين قدمت وستستمر في تقديم احتجاجات إلى اليابان بشأن تصريحات رئيسة وزرائها "الخاطئة" بشأن تايوان.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، قالت تاكايتشي للبرلمان، إن أي هجوم صيني على تايوان التي تحكمها ديمقراطية، والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها، قد يؤدي إلى رد عسكري من اليابان.