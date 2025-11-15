سموتريتش يطالب نتنياهو برد حازم ينفي قيام دولة فلسطينية

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صياغة رد مناسب وحازم يوضح للعالم أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدا.

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق الضغوط التي يمارسها الجناح اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلي لتعزيز موقف رافض لأي مسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح سموتريتش، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن "التدهور الذي نشهده في هذه المسألة خطير، وهو مسؤوليتكم ونتيجة صمتكم"، ودعا الحكومة إلى "صياغة رد واضح وحاسم يوجه رسالة للعالم بأن دولة فلسطينية لن تقوم أبدًا على أرض وطننا".

من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "الشعب الفلسطيني غير موجود، وهو اختراع بلا أساس تاريخي أو أثري أو واقعي"، مضيفًا أن "هجرة العرب إلى أرض إسرائيل لا تجعل منهم شعبًا".

وشدد بن غفير على أن "الحل الحقيقي في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية"، مؤكداً أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءًا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية، ومطالبًا نتنياهو بتوضيح أن إسرائيل لن تسمح بذلك "بأي شكل من الأشكال".

وفي سبتمبر الماضي، وقبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نتنياهو إن الرد على الاعترافات الدولية لن يأتي إلا بعد عودته من الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس دونالد ترامب.

وأكد حينها: "لن تُقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، هذا لن يحدث"، واتهم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بأنها "منحت مكافأة ضخمة للإرهاب" بعد أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه "لأعوام طويلة منع قيام هذه الدولة تحت ضغوط داخلية وخارجية"، مؤكداً أن حكومته "ضاعفت الاستيطان في يهودا والسامرة وستواصل ذلك".