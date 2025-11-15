إعلان

عشرات الآلاف يتظاهرون في قمة "كوب 30" للمناخ في البرازيل

كتب : مصراوي

10:08 م 15/11/2025

تظاهرات في قمة ''كوب 30'' للمناخ في البرازيل

بيليم - (د ب أ)

نظم متظاهرون احتجاجا عند مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في البرازيل.

وسار عشرات الآلاف من السكان الأصليين ونشطاء المناخ الدوليين عبر وسط مدينة بيليم، حيث ينعقد مؤتمر (كوب 30) وأطلقوا هتافات صاخبة، وقال منظمو الاحتجاج إن 50 ألف شخص شاركوا فيها.

ويناضل المتظاهرون بـ "المسيرة من أجل المناخ" من أجل تحقيق العدالة المناخية والدفاع عن أراضي أسلاف مجتمعات السكان الأصليين، التي يهددها قاطعو الأخشاب والمنقبون عن الذهب بصورة غير شرعية.

وانضم عدة دبلوماسيين ووزراء من الدول التي تتفاوض في (كوب 30) إلى الاحتجاج أيضا.

وتم السماح بتنظيم الاحتجاجات في المدينة الواقعة بوسط غابات الأمازون أثناء تواصل المحادثات، على النقيض من مؤتمرات مناخ سابقة في دول مثل أذربيجان.

ورحبت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا بالمشاركة الحاشدة في المسيرة، وقالت إن الاحتجاجات محل ترحيب في البرازيل، التي تحظى بديمقراطية راسخة تم انجازها بصعوبة.

