ترامب يهدد "بي بي سي" بدعوى قضائية تصل لـ5 مليارات دولارات

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مطالبًا بتعويض مالي يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، على خلفية ما وصفه بـ"تحريف متعمد" لتصريحاته في فيلم وثائقي.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة: "يبدو أنني مضطر لاتخاذ هذا الإجراء، لقد اعترفوا هم أنفسهم بالغش، لقد بدلوا الكلمات التي قلتها"، وأوضح أنه يخطط للتواصل مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة القضية، معتبرًا أن ستارمر "في موقف محرج للغاية".

وكانت "بي بي سي" قد قدمت اعتذارًا لترامب يوم الخميس عن "خطأ تحريري" في فيلمها الوثائقي الذي بُث في أكتوبر 2024 بعنوان "ترامب: فرصة ثانية؟"، معربة عن "أسفها العميق" لطريقة تحرير أحد المقاطع.

وسبق أن هدد ترامب بمقاضاة الهيئة وطالبها بتعويض قدره مليار دولار على الأقل ما لم تسحب الفيلم وتعتذر عما وصفه محاموه بـ"التشهير وإلحاق ضرر مالي جسيم"، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة مساء الجمعة.

وجدد ترامب تأكيده على ضرورة حصوله على "تعويض مناسب" عمّا يعتبره ضررًا لحق بسمعته، وفي المقابل، أكد متحدث باسم "بي بي سي" أنه لا توجد نية لإعادة بث الفيلم، بينما ترفض الهيئة بشكل قاطع اتهامات التشهير، مشددة على أنها "تختلف جذريًا مع الادعاء بوجود أساس قانوني ضده".