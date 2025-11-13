إعلان

زيارة غير متوقعة.. قطة مصرية تدخل السفارة الألمانية في القاهرة (صور)

كتب : مصراوي

11:04 ص 13/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قطة مصرية (3)
  • عرض 4 صورة
    قطة مصرية (1)
  • عرض 4 صورة
    قطة مصرية (2)

وكالات

شهدت السفارة الألمانية في القاهرة صباحًا غير معتاد، بعدما دخلت قطة مصرية صغيرة مبنى السفارة بشكل مفاجئ، لتفاجئ الموظفين والزوار على حد سواء، وتحول هذا الحدث الطريف إلى لحظة مرحة أضفت جوًا من البهجة.

وأوضحت السفارة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، أن اليوم بدأ “عاديًا تمامًا”، قبل أن تقرر القطة الصغيرة “زيارتنا والدخول معنا إلى المكتب”، في إشارة ودودة إلى الواقعة التي سرعان ما أثارت ابتسامات الجميع.

وأشار الطاقم إلى أن زيارتهم الأخيرة إلى المتحف المصري الكبير ذكّرتهم بأن القطط في مصر ليست مجرد حيوانات أليفة، بل تمثل رمزًا للأناقة والحماية وسحر الحضارة القديمة، حيث قالت السفارة: “ذكّرتنا القطة قليلًا بالإلهة باستت، إلهة الفرح والحماية في مصر القديمة، وربما تكون قد جلبت لنا قليلًا من الحظ في يومنا العملي!”.

ولاقت القصة تفاعلًا واسعًا بين متابعي السفارة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بروح الدعابة والانفتاح الثقافي للسفارة الألمانية، معتبرين أن “قطة السفارة” أصبحت رمزًا لطيفًا للتقارب بين الشعبين المصري والألماني، وأضفت لمسة من المرح على يوم العمل الدبلوماسي المعتاد.

السفارة الألمانية قطة مصرية مبنى السفارة

