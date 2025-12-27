الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات من كواليس تصوير مسلسل "عرض وطلب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026 على شاشات "المتحدة"، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف.

المسلسل يشارك في بطولته كل من الفنان علي صبحي ومصطفى أبو سريع ورحمة أحمد ومحمد حاتم وعلاء مرسي وانتصار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

"عرض وطلب" ينتمي إلى الدراما الشعبية، تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.

سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، إخراج ياسمين أحمد كامل، بطولة انتصار، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، محمد محمود، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، إسلام إبراهيم.