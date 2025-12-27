إعلان

23 صورة من كواليس مسلسل "عرض وطلب" قبل عرضه في رمضان 2026

كتب : منى الموجي

01:58 م 27/12/2025 تعديل في 02:06 م
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    الفنان علي صبحي
  • عرض 23 صورة
    رحمة أحمد في مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف
  • عرض 23 صورة
    رحمة أحمد وسلمى أبو ضيف
  • عرض 23 صورة
    سلمى أبو ضيف بكواليس مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    سلمى أبو ضيف بمسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    سلمى أبو ضيف ومصطفى أبو سريع في مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 23 صورة
    علاء مرسي في كواليس عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    علاء مرسي في مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    علي صبحي في مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    علي صبحي
  • عرض 23 صورة
    كواليس مسلسل عرض وطلب 2
  • عرض 23 صورة
    كواليس مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    محمد حاتم ورحمة أحمد من مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    مسلسل عرض وطلب 1
  • عرض 23 صورة
    مسلسل عرض وطلب 2
  • عرض 23 صورة
    في كواليس مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    مسلسل عرض وطلب 5
  • عرض 23 صورة
    مصطفى أبو سريع وسلمى أبو ضيف
  • عرض 23 صورة
    من مسلسل عرض وطلب
  • عرض 23 صورة
    سلمى أبو ضيف ومحمد حاتم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات من كواليس تصوير مسلسل "عرض وطلب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026 على شاشات "المتحدة"، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف.

المسلسل يشارك في بطولته كل من الفنان علي صبحي ومصطفى أبو سريع ورحمة أحمد ومحمد حاتم وعلاء مرسي وانتصار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

"عرض وطلب" ينتمي إلى الدراما الشعبية، تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.

سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، إخراج ياسمين أحمد كامل، بطولة انتصار، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، محمد محمود، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، إسلام إبراهيم.

مسلسل عرض وطلب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصوير مسلسل عرض وطلب رمضان 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور